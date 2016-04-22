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TUNCELİ'DE 3 ŞEHİT


TUNCELİ'DE 3 ŞEHİT
Tarih : 22 Nisan 2016, 14:24
Puan Ver : Tunceli'de 3 Şehit(8/10)8


Tunceli-Elazığ karayolunda teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu yolda devriye görevi yapan araç içerisinde bulunan 2 uzman çavuş ile 1 er şehit düştü.



Tunceli-Elazığ karayolunun 25. kilometresinde saat 10.00 sıralarında teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcı, devriye kontrolü yapan askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı. Patlamada askeri araç kullanılamaz hale gelirken, araç içerisinde bulunan 2 uzman çavuş ile 1 er şehit düştü.



Olay sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Yol, hasar nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri bombanın türü ve miktarı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Kobra tipi helikopterler teröristlerin kaçış noktalarını yoğun bombardıman altına aldı. Skorsky helikopterler ise bölgeye asker indirdi. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması için havadan ve karadan başlatılan operasyon devam ediyor.



TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA



Tunceli-Elazığ karayolunun 25. kilometresinde meydana gelen patlamada şehit düşen askerler ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Tunceli-Elazığ Karayolu Göktepe Mevkiinde saat:10:00 sıralarında yol devriye kontrolü yapan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında; BTÖ'ce (Bölücü Terör Örgütü) daha önce yola döşenmiş patlayıcının patlatılması sonucu araçta bulunan 3 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Yaralımız bulunmamaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz.Bölgede terörist unsurlara yönelik geniş çapla operasyon başlatılmıştır.”








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