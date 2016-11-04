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TUNCELİ'DE 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


TUNCELİ'DE 15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 04 Kasım 2016, 09:59
Puan Ver : Tunceli'de 15 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(7/10)9


TUNCELİ Valiliği'nden yapılan açıklamada Pülümür İlçesi kırsalında insansız hava araçlarının tespit ettiği PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi amacıyla F-16 savaş uçaklarının düzenlediği iki ayrı harekatında 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada bölgede operasyonların sürdürüldüğü bildirildi.



Tunceli Valiliği, Pülümür İlçesi kırsalında İHA ile icra edilen keşif/gözetleme faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edildiğini bildirdi. Saat 16.30 sıralarında teröristlerin kaçış noktalarının F-16 savaş uçakları ile bombalandığı bildirildi. Bölgede yapılan keşif ve gözetleme faaliyetleri sırasında ikinci bir terörist grubunun daha tesbit edildiği belirtilen açıklamada düzenlenen ikinci hava harekatı sonrasında toplam 15 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede operasyonların sürdürüldüğü belirtilen Vallik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"03 Kasım 206 günü Pülümür İlçesi Kızılmescit Vadisi Çatan Mahallesi ile Uzundere Mahallesi arasında kalan bölgede güvenlik güçlerimizce İHA ile icra edilen keşif/gözetleme faaliyeti esnasında bir grup terörist tespit edilmiştir. Tespit edilen grubu etkisiz hale getirmek maksadıyla saat 16.30 sıralarında hava harekatı icra edilmiş, 2 adet F-16 uçak ile terörist grubun tahmini kaçış güzergahları bombalanarak bölge yoğun ateş altına alınmıştır. Bahse konu bölgede saat 20.00 sıralarında güvenlik güçlerimizce devam eden operasyonlar kapsamında İHA'ların keşif/gözetleme faaliyeti esnasında kalabalık bir terörist grubu daha tespit edilmiştir. Terörist grubu etkisiz hale getirmek için ikinci kez hava herakete düzenlenmiş, bölge F-16 uçaklarla bombalanarak kobra helikoperler ile yoğun ateş altına alınmıştır. Bölgede devam eden operasyonlarda, 15 kişilik terörist grubun etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla bölgede operasyona devam edilmektedir."








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