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tunceli'de 1 pkk'lı öldürüldü

TUNCELİ'DE 1 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli bölgesinde güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonda 1 terörist ölü ele geçirildi

Tarih : 26 Mayıs 2017, 14:59
Puan Ver : Tunceli'de 1 Pkk'lı Öldürüldü(8/10)7


Konuya ilişkin Tunceli Valiliği'nin yazılı açıklaması şöyle:





"Tunceli İl merkez Çiçekli Bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca 23 Mayıs 2017 günü yürütülen operasyonda bir grup terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış kısa süreli çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında teröristlerin döşemiş olduğu 2 adet el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaşanan çatışmaya müteakip teröristlerin tahmini kaçış güzergahları bölgede konuşlu bulunan obüs ile ateş altına alınmıştır. Bahse konu operasyon neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 1 erkek teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir."



 



kaynak:sabah








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