TUNCELİ VE VAN'DA SALDIRI: 2 ASKER YARALI
Yaralanan askerler tedavi altına alındı
Van'ın Çatak ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Narlı Jandarma Karakolu'na iddiaya göre bir grup PKK'lı roketatar ve otomatik silahlarla ateş açtı. Askerlerin anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı.Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Torunoba Köyü Jandarma Karakolu ile üs bölgesine iddiaya göre PKK'lılar tarafından farklı noktalardan uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulunuldu.
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