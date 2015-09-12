TUNCELİ VE VAN'DA SALDIRI: 2 ASKER YARALI
Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Aşağı Torunoba Köyü Jandarma Karakolu ile üs bölgesine PKK'lılar tarafından farklı noktalardan uzun namlulu silah ve roketatarlarla saldırıda bulunuldu.
Karakol ve üs bölgesine açılan ateşte bir asker hafif yaralandı. Karakol ve üs bölgesindeki askerlerin de karşılık vermesiyle çıkan ve 15 dakika süren çatışmadan sonra PKK'lılar dağlık alana doğru kaçtı.
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