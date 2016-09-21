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tunceli valiliği'nden venk köprüsündeki çatışma ile ilgili açıklama

TUNCELİ VALİLİĞİ'NDEN VENK KÖPRÜSÜNDEKİ ÇATIŞMA İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Tunceli Valiliği'nden Venk köprüsündeki çatışma ile ilgili açıklamaTUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Valiliği, Tunceli-Ovacık karayolunda dün akşam yaşanan çatışma ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Tarih : 21 Eylül 2016, 17:11
Puan Ver : Tunceli Valiliği'nden Venk Köprüsündeki Çatışma İle İlgili Açıklama(0/10)


"İlimiz Merkez İlçesi Venk Köprüsü Bölgesinde güvenlik güçlerimizce 20.09.2016 tarihinde icra edilen operasyon esnasında içerisinde (3) BTÖ mensubunun bulunduğu tespit edilen araca 'dur' ikazı yapılmış, ikaza ateşle karşılık verilmesi üzerine, çatışma yaşanmıştır. Yaşanan çatışma esnasında (3) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin cesedi bulunmuş diğer (2) terörist cesedinin aranmasına devam edilmekte olup, güvenlik güçlerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Bölgede teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi maksadıyla operasyonlara devam edilmekte olup, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için ulaşıma kapatılan Tunceli-Ovacık karayolu tekrar ulaşıma açılmıştır."








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