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TUNCELİ VALİLİĞİ: SURİYELİ MÜLTECİ KAMPI KURULMAYACAK


TUNCELİ VALİLİĞİ: SURİYELİ MÜLTECİ KAMPI KURULMAYACAK
Tarih : 02 Haziran 2016, 17:01
Puan Ver : Tunceli Valiliği: Suriyeli Mülteci Kampı Kurulmayacak(6/10)7


TUNCELİ Valiliği, Mazgirt İlçesi'nde Suriyelilere yönelik mülteci kampı kurulacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimize bağlı Mazgirt İlçesi'nde Suriyeli mültecilere yönelik mülteci kampı kurulacağı ve bu konuda valiliğimizce muhtarlarla anket yaptırıldığına dair haberler yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, AFAD Başkanlığı'nın veya herhangi bir kamu kuruluşunun Mazgirt ilçemizde mülteci kampı, konteynır kent veya çadır kent kurulması gibi herhangi bir çalışması ve planlaması bulunmamaktadır. Basın organlarında yer alan bu tarz haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemeleri; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.








Etiketler: Tunceli  Valiliği  Suriyeli  Mülteci  Kampı  Kurulmayacak    haber

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