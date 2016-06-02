

TUNCELİ Valiliği, Mazgirt İlçesi'nde Suriyelilere yönelik mülteci kampı kurulacağı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.



Tunceli Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ilimize bağlı Mazgirt İlçesi'nde Suriyeli mültecilere yönelik mülteci kampı kurulacağı ve bu konuda valiliğimizce muhtarlarla anket yaptırıldığına dair haberler yer almaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakla birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün, AFAD Başkanlığı'nın veya herhangi bir kamu kuruluşunun Mazgirt ilçemizde mülteci kampı, konteynır kent veya çadır kent kurulması gibi herhangi bir çalışması ve planlaması bulunmamaktadır. Basın organlarında yer alan bu tarz haberlere vatandaşlarımızın itibar etmemeleri; kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.