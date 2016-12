Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin 1 Kasım seçimlerinde milletvekili çıkaramadığı Hakkari, Şırnak ve Tunceli'ye milletvekili tayin edileceğini açıkladı. Davutoğlu, "3 ilden milletvekili çıkaramadık, ancak grubumuzdan 3 milletvekili arkadaşımızı o illere tayin ediyoruz. Bu arkadaşlarımız iki ilden de sorumlu olacak. Hakkari, Şırnak, Tunceli milletvekillerimiz olacaksınız" dedi. Başbakan Davutoğlu terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiyelileşme olma yönünde davranırken, çukurlara boyun eğdiler. Bu terör faaliyetlerine karşı siyasetin omuz omuza vermesi gerekir. AK Parti darbecilere, vesayetçilerine boyun eğmemiştir, üç beş terör şakşakçısına asla boyun eğmez" ifadelerini kullandı.







Başbakan Davutoğlu, AK Parti Afyon kampı öncesi konuştu. Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:







Türkiye'yi umutsuz, çaresi noktadan karanlık tünelden bugünlere taşıyan AK Parti milletimizin umudu oldu. AK Parti'nin temelleri bu istiklal şehrinde atıldı. İnsanlık odaklı bir siyasetin adı oldu. İnançlı bir siyasi kadro, Afyon'dan yola çıktı. Bu kadroda görev alan arkadaşlarımız 23 kez bu kamplarda bir araya geldiler.







Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da şükranlarımızı arz ederiz.







Gücünü milletten alan bir parti olarak, bugün o sağlam temel üzerinde 14. hizmet yılında. Yine milletin hizmetindeyiz, Türkiye'nin hizmetindeyiz. Hiçbir senaryo milletle aramıza giremeyecek. Dahili ve harici bütün odaklar bu ülkeyi sahiplenmeye engel olamayacak.







AK Parti siyaset hayatında pek çok güzel gelenek başlattı. Siyasetin amaca istişaredir. Biz sürekli bir araya gelir, muhasebemizi yaparız. Akıllarımızı, emeklerimizi, gönüllerimizi birleştireceğiz. İstişare birlikte düşünmektir. Biz kardeşliğimizin büyümesini umarız. En doğru yola en doğru şekilde çıkacağımıza inanıyorum.



"CHP VE MHP SORUMLULUKTAN KAÇTI"







2015 sıradan bir yıl değildi. Siyasi yolumuzda çok önemli bir eşikti. İki seçimin hikayesine dikkatle bakanlar, AK Parti'nin muhasebesini ne kadar dikkatle yaptığını görürler. 7 Haziran sonucunu millitimizin uzlaşı mesajı olarak gördük. Ortak hükümet kurmak için samimiyetle tavır gösterdik. Ancak aynı samimi tavrı muhataplarımızdan göremedik. Ardından zorunlu olarak seçim kararı alındı. Ancak anayasanın açık hükmüne rağmen CHP ve MHP elini taşın altına koymadı, sorumluluktan kaçtılar. Biz bir yanda bu sıkıntılı dönemin Türkiye'ye zarar vermemesi için gayret gösterdik, diğer taraftan seçim meydanlarını doldurduk. 7 Haziran- 1 Kasım arası Türkiye yönetilmesi çok zor, kritik bir dönemden geçti. O kritik eşikten basirat, dirayet ve en çok milletimizin duasıyla geçtik. Hem hükümetimiz, hem partimiz örnek bir duruş gösterdi. Milletimizin partimize verdiği mesajdan gerekli dersleri çıkardık. Yenilendik ve tazelendik. Ülkemizi, milletimizi hedef alan operasyonlara izin vermedik. AK Parti ile Türkiye ile gönül coğrafyamızı zaafa uğratmadık. Milletimiz 1 Kasım'da bizimle yeni bir destan yazdı. AK Parti siyasetinin Türkiye için ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için bunları tekrar muhasebe etmek isterim.







"BAŞINIZ HİÇBİR ZAMAN ÖNE EĞİLMEYECEK"







7 Haziran akşamı Konya'dan Ankara'ya geldiğimde bizim ümitsizliğe kapılmamızı bekleyen çok kişi olduğunu biliyordum. Bu ne güzel, ne mübarek topluluktur ki, 7 Haziran'da başımızı eğmemizi bekleyenlere izin vermedi. Bütün AK Parti kadrolarına şükranlarımı iletmek istiyorum. Başınız hiçbir zaman öne eğilmeyecek. Her türlü hesapların içine girenler oldu. Meclis Başkanı adayımızı kendi içimizden çıkardık ve istediğimizi aldık. 7 Haziran'da da Meclis Başkanlığı onurlu bir şekilde İsmet Yılmaz arkadaşımız aldı. Ben 25. Dönem Milletvekillerimizi de şükranla anıyorum.







"KURUCU İLKELERİMİZ BİZE YÖN VERİYOR"







Parti içinde oluşan görüşlerle çok geniş bir istişare zemini oluşturduk. Bu derslerle kongremize gittik. Partimizin kurucu ilkelerini kurumsallaştırmak üzere yeni birimler ikdas ettik. Siyasi Etik ve Erdem Kurulu'nu kurduk. Sevinerek ifade etmeliyim ki kurucu ilkelerimiz bize yön vermeye devam ediyor. Burada yakılan meşalenin kurucu ilkelerde hiçbir zaman taviz vermedik, vermeyeceğiz de. Bu davayı şahsi çıkarları için kullananlara izin vermeyeceğiz. Dua eden mazlum milletlerin umudunu, yaşlı kadınlarımızın hakkını, hukukunun birkaç kişi tarafından harcanmasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Bu hareketimizin en büyük sahipleri, hiçbir mevki ve makam sahibi olmaksızın, 7 Haziran'da 1 Kasım'da o meydanları dolduran kardeşlerimizindir. Fedakar kitlelerin hukukunu hiçbir fırsatçıya çiğnetmeyeceğiz. Dökülen terlerin, verilen emeklerin gereğini yapacağız. Yeter ki bu aziz insanların emeklerinin, dualarının karşılığını verelim.







"TÜRKİYE KAOSA SÜRÜKLENEBİLİRDİ"







Suruç saldırısı ile birlikte ülkemiz üzerinde ameliyat yapılmak istendi. Terör örgütleri sahaya sürüldü ve Türkiye dört bir koldan saldırıya uğradı. Anında kararlı ve kapsamlı bir mücadeleyi başlattık. Biz beklemek için emanet almadık. Korkarak kenara çekilmek için emanet almadık. Biz gerektiğinde her türlü riski alırız. 23 Temmuz günü arka arkaya gelen terör saldırıları karşısında gerekli kararları aldık, gerekli talimatları verdik. Milletimiz üzerine getirilmek istenen kara bulutlar dağılana kadar mücadele edeceğimizi açıkladık. Biz terörle böyle mücadele etmeseydik, Türkiye kaosa sürüklenebilirdi. Ankara saldırısı sonrası teröre karşı tavrımızı takındık. Failleri de yakalandı.







"1 KASIM DEMOKRASİNİN ZAFERİ"







Milletimiz bu dönemde, AK Parti'nin Türkiye'nin neden siyasi yegane umudu olduğunu gördü. Teröre karşı net tavır alan AK Parti kazandı. Millitimiz samimiyetimize, dava aşkımıza inandı. 1 Kasım demokrasi zaferi oldu. Terörden ,kargaşadan, iftiradan medet umanlar kaybetti. 23,7 milyon oy ile Türkiye'de 317 milletvekili çıkardık. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerdeki en yüksek oyu aldık. CHP'den 11,5 milyon oy fazla aldık. CHP, MHP ve HDP'nin aldığı oydan daha fazla aldık. Böylesine bir zafer milletimizin bize armağan ettiği en büyük hediyedir. Bu tablo ile gurur duyulmaz mı? Siz gibi değerli dava arkadaşlarımızla gurur duyulmaz mı? Her bir AK Partili'nin alnı öpülmez mi?







"3 İL İÇİN 6 MİLLETVEKİLİ GÖREVLENDİRİLDİ"







3 ilden milletvekili çıkaramadık, ancak grubumuzdan 6 milletvekili arkadaşımızı o illere tayin ediyoruz. Bu arkadaşlarımız iki ilden de sorumlu olacak. Hakkari, Şırnak, Tunceli milletvekillerimiz olacaksınız. Dağını, tepesini, herbir mezrasını bilecekler, herbir vatandaşlarımızla diz dize oturacaklar. Bizim tek bir milliyetçiliğimiz var, o da Türkiye milliyetçiliği.







"VAATLERİMİZİN YÜZDE 30'UNU GERÇEKLEŞTİRDİK"







Hükümetimizi kuralı 40 güne yaklaştı. Bu kısa süre içinde vaatlerimizin yüzde 30'unu gerçekleştirdik, reformlarımızın yüzde 25'ini Meclis'e sevk ettik. Asgari ücretle vaadimizi yerine getirdik. Emeklilerimize zam yaptık. Askerlerimizin intibak sorununu çözdük. Öğrecilerimizin kredilerini artırdık. Kredi uygulamalarımıza başladık. Çiftçilerimize faizsiz kredi uygulamasını, çeyiz hesabını başlattık. Elektronik kimlik kartı dağıtımına başlıyoruz. Bunun gibi pek çok yeniliği hayata geçiriyoruz. Her şeyi millet için yaptık.







"DAHA ETKİN KÜRESEL AKTÖR HALİNE GELDİK"







Türkiye'nin imkanlarını da, kaynaklarını da büyütmeye devam ediyoruz. 14 yılda büyük bir zihniyet devrimini gerçekleştirdik. Yüzünü yönünü tüm dünyaya çevirdi. Ekonomide de büyük ve istikrarlı bir güç olmayı başlardı. Daha etkin bir küresel aktör haline geldik. Türkiye istikrarını öyle sağlam bir zemine kurdu ki içeride ve dışarıdaki sorunlara rağmen yolumuza devam ediyoruz.







"1 YILDA 1 MİLYON İSTİHDAM ALANI AÇTIK"







Ne ekonomik istikrar ve atılımdan vazgeçtik, ne terörle mücadeleden taviz verdik. Ekonomiyi siyasi istikrarsızlığa kurban etmedik. 2016 umarım daha başarılı bir yıl olur. Bu gayretlerimizin boşa gitmediğini görmek bizi mutlu ediyor. Ekonomimiz büyüdükçe refah seviyemiz artıyor. 2007 yılından bu yana 6,9 milyon kişiye ilave istihdam sağladık. Sadece son 1 yılda 1 milyon kişiye yeni istihdam alanı açtık. Bütün vaatlerimizi gerçekleştirirken rekabetçi ekonomi ve bütçe disiplinininden taviz vermedik. Bir yandan dış politikayı izlerken, yabancı yatırımcıları artırma yolunu aradık. Bugüne kadar yaptıklarımızı asla yeterli görmüyoruz. Çalışmalarımızı büyük bir gayretle yürütüyoruz.







"BİR ANAYASA NE KADAR ÖZGÜRLÜKÇÜYSE..."







Bütün toplumsal kesimler, siyaset kurumundan yeni bir anayasa bekliyor. Bu konu günü birlik politikalarla tartışılmasını istemiyoruz. Bu konu Türkiye'nin meselesidir, tüm partilerimizin de meselesi olmak zorundadır. Bu ülkeyi darbe anayasasına mahkum edenler hesap veremezler. Yeni anayasa hangi temeller üzerine inşa edilecek sorusu gündemin sorusu olmalı. Yeni anayasa nasıl bir ülke olmanın cevabını vermeli. Anayasa millet olmamızıın metne dökülmüş halidir. Yeni anayasa millet olmamızın ruhu yer almalıdır. Bir anayasa ne kadar özgürlükçüyse, toplumsal hayatta da o kadar huzurlu olur.







"YAMALI BOHÇA ANAYASA İLE YOL ALAMAYIZ"







Mevcut anayasa birçok sorunumuzun kaynağını oluşturmuştur. Millet olma bilincimizi yükseltmek gerekmektedir. Vatandaşı devlete tabi kılmıştır. Devleti milletin hizmeti yerine, milleti devlete hizmeti için kurgulanmıştır. Yeni anayasa insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışının güvencesi olmalıdır. Türkiye AK Parti iktidarları döneminde ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Ekonomik büyümemizle, artan refahımızla dünyada örnek gösterilen bir ülke haline geldik. Adaleti de kalkınmayı da ihmal etmedik. Milletimizin isteği bunu taçlandıracak yöndedir. AK Parti Türkiye'nin daha özgür, daha müreffeh bir ülke olması için elinden geleni yapmıştır. Bundan sonrası yeni anayasadır. Buradan bir kez daha ilan ediyorum, Türkiye bu yamalı bohçaya dönmüş anayasa ile yol alamaz.







"BAŞKANLIK SİSTEMİ TÜRKİYE İÇİN GEREKLİ"







Biz AK Parti olarak milletimize verdiğimiz sözler doğrultusunda gerekli adımları attık. Anayasa tartışmaları başladığından beri muhalefet partilerinin başkanlık sistemine konuyu çekmek istediğini görüyoruz. Bu tavrın 2011 yılında gündeme gelen tartışmalardan bir farkı yoktur. 2010'da hayır diyenler, şimdi dolaylı yollardan hayır demenin peşinde. Biz AK Parti olarak başkanlık sisteminin Türkiye için gerekli olduğunu söylüyoruz. Bu konunun Sayın Cumhurbaşkanımızın makamı çerçevesinde tartışılmasını kabul etmiyoruz. Gelin zihninizdeki bütün önyargılardan arındırın, küçük hesaplar yapmayın. AK Parti olarak bizim hiçbir önşartımız, önyargımız yok. Doğru bildiğimizi söylüyoruz. Hiç kimsenin Cumhurbaşkanlığı makamını yıpratmak üzerinde siyaset yapılmasını kabul edemeyiz, dimdik karşılarında dururuz.