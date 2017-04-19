

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile şehitler Hakim Onur Alan, Astsubay Selim Karaman, polis memurları Ekrem Dereli, Ahmet Cihan Kilci, Murat Ködük,Azam Gündede, Saadettin Demir, Mesut Özdemir, Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için tören düzenleniyor.







kaynak:habertürk