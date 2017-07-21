TUNCELİ ŞEHİT ÖĞRETMEN NECMETTİN YILMAZ İÇİN TEK YÜREK
Tunceli'de PKK'nın Şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için "Teröre Lanet Yürüşüyü" düzenleniyor.
23 yaşındaki sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından Tunceli-Pülümür yolunda aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılmıştı. 12 Temmuz'da ise Tunceli-Pülümür karayolunun 25. kilometresinde Pülümür Çayı kenarında bir erkek cesedi bulunmuş, yapılan DNA incelemesinde cesedin kaçırılan Necmettin öğretmene ait olduğu belirlenmişti. Öğretmenin haince kaçırılıp şehit edilmesinin ardından ülke genelinde ve Tunceli'de teröre tepkiler çığ gibi artmıştı.
YÜRÜYÜŞTE SADECE TÜRK BAYRAKLARI VE ŞEHİT ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFI VAR
Teröre tepki göstermek için CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol'un öncülüğünde "Teröre Lanet Yürüyüşü" yapılıyor. Belediye önünde başlayan yürüyüşe, CHP Milletvekilleri, Vali, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı ve Emniyet müdürü de katıldı. Yürüyüş sırasında sadece Türk bayrakları ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın fotoğrafları taşındı.
PÜLÜMÜR ÇAYI'NA KARAFİL BIRAKILACAK
Tunceli Belediyesi önünden başlayan yürüyüş devam ediyor. Munzur ile Pülümür Çayı'nın birleştiği yerde sona erecek yürüyüşün ardından katılanlar Pülümür Çayı'na karanfil bırakacak.
Kaynak: haberinburada
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