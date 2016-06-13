

Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına saldırı düzenlendi.



Bomba yüklü aracın patlatılması sonucu, biri polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın etkisiyle oluşan küçük çaplı yangınlara ise itfaiye ekipleri müdahale etti.