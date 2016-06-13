O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TUNCELİ OVACIK'TA PATLAMA!


TUNCELİ OVACIK'TA PATLAMA!
Tarih : 13 Haziran 2016, 15:45
Puan Ver : Tunceli Ovacık'ta Patlama!(7/10)8


Alınan bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araçla adliye lojmanlarına saldırı düzenlendi.



Bomba yüklü aracın patlatılması sonucu, biri polis 9 kişi yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Ovacık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, patlamanın etkisiyle oluşan küçük çaplı yangınlara ise itfaiye ekipleri müdahale etti.








Etiketler: Tunceli  Ovacık  Ta  Patlama    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER