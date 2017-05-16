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Tunceli Merkezli Dört İlde Pkk, Mlkp Ve Tikko'ya Operasyon
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TUNCELİ MERKEZLİ DÖRT İLDE PKK, MLKP VE TİKKO'YA OPERASYON


TUNCELİ MERKEZLİ DÖRT İLDE PKK, MLKP VE TİKKO'YA OPERASYON
Tarih : 16 Mayıs 2017, 17:18
Puan Ver : Tunceli Merkezli Dört İlde Pkk, Mlkp Ve Tikko'ya Operasyon(7/10)5


Tunceli merkezli dört ilde terör örgütleri PKK, MLKP  ve TİKKO'ya operasyon yapıldı.   Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli Cumhuriyet  Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet  Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütleri PKK, MLKP ve TİKKO'ya yönelik Tunceli  merkezli olarak ortaklaşa ve planlı bir operasyon başlattığı belirtildi. Bu çerçevede Tunceli, Elazığ, İzmir ve İstanbul'da önceden belirlenen  adreslere eş zamanlı operasyon yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler  aktarıldı:



"PKK, MLKP ve TİKKO terör örgütlerinin kurye/milis ve işbirlikçilerine  yönelik icra edilen operasyon kapsamında aralarında Tunceli'nin Akpazar Belde  Belediyesi sözde eş başkanı Fadime Çetinkaya'nın bulunduğu 19 kişi gözaltına  alınmış olup soruşturma devam etmektedir." Açıklamada, kentte terörist unsurların bulunmasına yönelik  çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



 



kaynak:milliyet








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