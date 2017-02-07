TUNCAY ŞANLI DEPREMİ!
Sakaryaspor Yönetimi, Tuncay Şanlı'nın görevine son verme kararı aldı
Sakaryaspor yönetimi, göreve geldiği günden beri tartışmaların odak noktasında bulunan Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma konusunda görüş birliğine vardı.
Bu gelişmenin ardından Sakaryaspor, resmi sitesinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.
kaynak:habertürk
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