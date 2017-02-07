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tuncay şanlı depremi!

TUNCAY ŞANLI DEPREMİ!

Sakaryaspor Yönetimi, Tuncay Şanlı'nın görevine son verme kararı aldı

Tarih : 07 Şubat 2017, 13:34
Puan Ver : Tuncay Şanlı Depremi!(9/10)9


Sakaryaspor yönetimi, göreve geldiği günden beri tartışmaların odak noktasında bulunan Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yolları ayırma konusunda görüş birliğine vardı.



Bu gelişmenin ardından Sakaryaspor, resmi sitesinden Tuncay Şanlı ile yolların ayrıldığını açıkladı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Tuncay  Şanlı  Depremi    haber

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