TUNCAY HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADI:KOCAMAN'IN VAZGEÇECEĞİNİ DÜŞÜNMÜŞTÜM
Spor yorumcusu Tuncay Şanlı, Göztepe-Fenerbahçe maçı sonrası, "Ben Aykut Hoca'nın, Topal-Josef ikilisinden vazgeçeceğini düşünüyordum." dedi.
Fenerbahçe'nin, Spor Toto Süper Lig 1. haftasında Göztepe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Tuncay Şanlı, beIN Sports'ta şu yorumları yaptı:
"VAZGEÇECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORDUM"
"Mehmet Topal ve Josef'ten vazgeçeceğini düşünüyordum Aykut Hoca'nın. Merkez stoperler de çok pas hatası yaptılar. Uzun oynadılar. Mehmet Topal ve Josef ileriye top taşıyamadılar. Bu sefer Valbuena ve Dirar geri gelip top almaya başladılar. İleride üretkenlik yaşanmadı."
"BÖYLE OLMAZ"
"Bu şekilde devam ettiğinde Fenerbahçe yavaş ve temposuz oyuna dönebilir. Belki Aykut Kocaman yeni transferlerin katılımı ve sezonun ilk maçı olması nedeniyle kontrollü oynattı ama bu şekilde olmaz."
"ŞAMPİYON OLACAĞIZ" SÖZÜNE KAYITSIZ KALDI
Öte yandan Tuncay Şanlı'nın canlı yayında Aykut Kocaman'ın basın toplantısında "Bu sezon şampiyon olacağız sözünün ardından verdiği cevap." sosyal medyayı salladı. Programın sunucusu Güntekin Onay, Aykut Kocaman'ın "Bu sezon şampiyon olacağız." açıklamasını Tuncay Şanlı'ya yöneltirken, eski Fenerbahçeli futbolcu hiçbir yorum yapmadan pozisyonların analizine devam edelim cevabını verdi.
Kaynak: haberinburada
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