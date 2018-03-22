TUNCA NEHRİ KIRMIZI ALARM SEVİYESİNE YÜKSELDİ!
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.
Edirne'de Tunca Nehri'nin debisi 'kırmızı alarm' seviyesine yükseldi. Nehir, yatağından tamamen taşarak Kırkpınar Er Meydanı'nı suyla kapladı. Bölgeye yaya ve araç geçişi sağlanamıyor.
ER MEYDANI TAMAMEN SULAR ALTINDA KALDI
Edirne'de ve Bulgaristan'da etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri'nin debisi hızla yükselmeye devam ediyor. Tunca Nehri'nde 'turuncu' olan alarm durumu 'kırmızı'ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.
TUNCA'DA YENİDEN KIRMIZI ALARM
Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 197 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri'ni yaya ve araç trafiğine kapattı.
MERİÇ NEHRİNİN DEBİSİNDE DE ARTIŞ YAŞANDI
Öte yandan, Meriç Nehri'nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu'ndaki son verilere göre nehrin debisi 766 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumuna geçti.
Kaynak: haberinburada
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