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Tümer Metin'in Kendisini Görüntüleyen Gazetecilere Çıkışması Herkesi Şaşırttı

TÜMER METİN'İN KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN GAZETECİLERE ÇIKIŞMASI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün sevgilisi ile görüntülendi. Gazetecilere "Çekmeyin kardeşim, benden izin alacaksınız" diye çıkışan Tümer'in sinirli hali, herkesi şaşırttı.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 10:40
Puan Ver : Tümer Metin'in Kendisini Görüntüleyen Gazetecilere Çıkışması Herkesi Şaşırttı(8/10)4

Eski futbolcu Tümer Metin, önceki gün oyuncu sevgilisi Gamze Topuz'la beraber Etiler'de bir kafedeydi. Mekan çıkışı sevgilisi Gamze Topuz'la objektiflere takılan Tümer Metin'in gazetecilere kaba davranması "Yakıştı mı sana Tümer?" sözlerine neden oldu.

"BENİ İZİN ÇEKERKEN İSTEYECEKSİNİZ"

Kendisini görüntüleyen gazetecilere aşağılayıcı tavırlar gösteren eski futbolcu, "Beni niye çekiyorsunuz kardeşim? Beni çekmenizi istemiyorum. Beni çekerken izin isteyeceksiniz" diye çıkıştı.

"HADİ GİDİN İŞİNİZE"

Gazetecilerin "Kusura bakmayın, ama popüler birisisiniz ve kız arkadaşınız da ünlü bir oyuncu?" cevap vermesi üzerine Metin'in, "Kusura bakarım kardeşim. Beni çekmenizi istemiyorum. Hadi gidin işinize" şeklindeki sözleri, çevrede bulunanları da şaşırttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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