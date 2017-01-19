Manchester City, Gabriel Jesus'a Kavuştu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklamalar
En Zengin Kulüpler Listesi Açıklandı
Demet Akalın: Hülya Avşar'ı Yeniden Yaratacağım
Anne Olmak İsteyen Kadınların Dikkatine!
Merkez Bankası'ndan Darbe Komisyonuna Yanıt
Çukurca'da Sığınak İçerisinde Hava Savunma Roketi Ele Geçirildi
Baş Ağrısı Çekenler Sofranızdan Uzak Tutun!
Bursaspor, Aatif'i Fb'den Resmen İstedi
'melek Yazar' Cinayetine Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi
Borcunu 6 Ayda Ödeyene Sicil Affı
Açıköğretim Sınavlarında Açık Uçlu Soru Dönemi!
Darbeciler, Tutuklanacaklar İçin Depo Tespiti Yapmış
Tsk'daki Bylock'çular Gözaltında
12 Dev Adam'ın Yeni Hocası!..
Tezgahın Gözdesi 'hamsi'
Ferman Toprak: Menajerim Beni Öldürmek İstiyor
Baba Bush'un Eşi De Hastaneye Kaldırıldı
Anlaştık Deyip Bombayı Patlattı: Mhp'li Bakanlar Atanabilir
Kamu İşçilerine Ek Ödeme Tarihleri Belli Oldu

tümer metin gamze topuz'la aşk yaşıyor

TÜMER METİN GAMZE TOPUZ'LA AŞK YAŞIYOR

Oyuncu Gamze Topuz ile Nişantaşı'nda görüntülenen eski futbolcu Tümer Metin '1 aydır birlikteyiz' dedi

Tarih : 19 Ocak 2017, 09:15
Puan Ver : Tümer Metin Gamze Topuz'la Aşk Yaşıyor(10/10)12


Futbol kariyerine nokta koyduktan sonra çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Tümer Metin, yeni bir aşka yelken açtı.



Eski futbolcu Tümer Metin, adı basketbolcu Kerem Tunçeri ile anılan oyuncu Gamze Topuz ile objektiflere yakalandı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çift, önce Nişantaşı'ndaki bir gece kulübünde geç saatlere kadar eğlendi.



SARMAŞ DOLAŞ EĞLENDİLER



Gazetecilerin beklediğini öğrenince arka kapıdan çıkan ikili, soluğu Nişantaşı'nda bir mekanda aldı. Metin ve Topuz, el ele girdikleri mekânda sarmaş dolaş eğlendi.



Çıkışta eski futbolcunun cipinde görüntülenen çift, “Hayırlı olsun” dileklerini “Teşekkür ederiz” diye geçiştirirken Metin, muhabirlere “Bırakın da gidelim” diye sitem etti.



 



 



kaynak:posta








Etiketler: Tümer  Metin  Gamze  Topuz  La  Aşk  Yaşıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER