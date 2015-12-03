TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda geçen ay sonunda gerçekleşen tır geçişi, "tüm zamanların en yüksek tır giriş ve çıkışı" olarak kaydedildi.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, son aylarda Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda modernizasyon inşaatında sona yaklaşılması ve kapasitenin yükseltilmesi, hem Türk hem de Bulgar tarafındaki tır trafiğinde artış ve rahatlama sağladı.
Geçişlerdeki rahatlama, Avrupa'ya giden ve Türkiye'ye giriş yapan tır sürücülerinin çoğunu, dünyanın 2. büyük kara hudut kapısı olan Kapıkule'ye yönlendirdi. Son dönemdeki tır hareketliliği, 30 Kasım Pazartesi günü rekor getirdi. Kapıkule'de 950'si giriş 948'i çıkış olmak üzere bin 898 tırın gümrük işlemi yapıldı.
Söz konusu rakamlar, gümrük kayıtlarına "tüm zamanların rekoru" olarak işlendi.
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