

İstanbul'da dünyanın en gözde projelerinden biri olarak hayata geçirilen yeni havalimanı ile kent içerisindeki ulaşımın kolayca sağlanabilmesi amaçlanıyor. Hattın yapımı için birkaç ay içerisinde ihaleye çıkılacak. Güzergâhlarda toplamda 70 kilometrelik metro yapılacak. Yeni metronun, mevcut metro ağları, Marmaray ve metrobüsle entegre olacağı belirtildi.



Yeni Havalimanı tren istasyonu, yapımı süren Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçerek, gelecekte yeni bir hızlı tren hattının da kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde dizayn edilecek. Ön etütlere göre Yeni Havalimanı raylı sistemi, gayrettepe metro ve Halkalı tren istasyonlarına bağlanacak. Sabah'ın haberine göre, demiryolu hattı ise hızlı trenin havalimanından sonra devam ederek Halkalı İstasyonu'na ulaşmasını sağlayacak şekilde, "havalimanı ekspres treni ile hızlı trenin kullanabileceği" bir özellikte projelendirilecek.