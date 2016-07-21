

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından, tüm Türkiye'de 3 ay süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar verildiğini açıkladı. Dün yapılan kritik MGK'da tüm Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesi yönünde tavsiye kararı alındı. Hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda tavsiye kararına uyuldu ve OHAL kararı alındı. Erdoğan, Külliye'deki toplantıdan sonra açıklamayı da kendi yaptı ve şunları söyledi:







AMACINA ULAŞAMADI: Türkiye 15 Temmuz akşam saatlerinden itibaren tarihinin en kritik günlerinden birini yaşamıştır. Ülkemizin ve milletimizin göz bebeği olan TSK içinde yuvalanmış bir grup, emir komuta zinciri dışına çıkarak darbe girişimi başlatmıştır. FETÖ üyesi oldukları anlaşılan bu grup, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, silahlarla devlete ve millete karşı saldırıya geçmiştir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM, Başbakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT yerleşkesi, Boğaziçi Köprüsü ve çeşitli askeri birimlerimiz yoğun saldırı altında kalmıştır. Şahsımın ve hükümetin kararlı duruşu milletimizin darbe girişiminde bulunanların karşısına cesurca dikilmesi, güvenlik güçlerimizin etkili müdahalesi sayesinde, hamdolsun bu teşebbüs amacına ulaşamamıştır. Asker elbisesi giymiş teröristler karşısındaki dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca kahramanlık destanları yazmıştır.