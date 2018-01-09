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Tüm Şehir Merkezlerine Bisiklet ve Yaya Yolları Yapılacak

TÜM ŞEHİR MERKEZLERİNE BİSİKLET VE YAYA YOLLARI YAPILACAK

Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre, şehir merkezlerine bisiklet ve yaya yolları altyapısı inşa edilecek.

Tarih : 09 Ocak 2018, 00:20
Puan Ver : Tüm Şehir Merkezlerine Bisiklet Ve Yaya Yolları Yapılacak(9/10)5

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'na göre şehirlerde bisiklet ve yaya yolları altyapısı (bisiklet ve yaya yolları, bisiklet park alanları, akıllı bisiklet/ bisiklet istasyonları) inşa edilecek, var olanlar geliştirilecek. Şehir merkezlerinde trafiğe kapalı bisiklet yolları oluşturulacak. Bisiklet ile seyahat etmeyi çekici kılacak kentsel planlama yapılacak. Bisikletli ulaşımın diğer toplu ulaşım araçlarına entegreedilmesi sağlanacak. Bu kapsamda bisiklet yollarının kara ve deniz yolları ile raylı sistem olanaklarına uyumun önündeki engeller kaldırılacak. İmar ve ulaşım planları artık yaya ve bisiklet yollarına öncelik verilerek yapılacak.

İLK ADIM BU YIL ATILACAK

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre toplumda farkındalık oluşturmak için "Araçsız gün/hafta" etkinlikleri düzenlenecek ve araçsız sokağa çıkmak teşvik edilecek. Sivil toplum kuruluşları ve Sağlık Bakanlığı'nın katılımı ile "Sağlıklı yaşam ve sıfır emisyonlu ulaşım platformu" kurulacak. Sürücü kurslarında bisiklet ve yaya trafiği kuralları konusu daha etkin şekilde ele alınacak. Bisiklet kullanıcılarının da trafik kuralları ile ilgili eğitim almaları sağlanacak. Bisikletli taşımacılığın yaygınlaşması için 2018 yılı içinde mevzuat çalışması yapılacak.

Bakanlık kararıyla Hollanda, Danimarka ve Finlandiya gibi bu konuda gelişmiş ülkelerdeki bisiklet kullanımı uygulamaları incelenerek model oluşturulacak.

EN ROMANTİK İKİ TEKER ŞEHRİ

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da büyük küçük herkes tarafından yaşatılan bisiklet kültürü dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Özellikle, nehrin kıyısında bulunan yollar romantik atmosfer veriyor. Amsterdamlı devlet memuru Petar Ben, "Bisiklet maddi olarak da büyük kazanç sağlıyor. Ayrıca toplu taşımalar için uzun süre beklemek zorunda da değilsiniz. Sağlık açısından da çok iyi" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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