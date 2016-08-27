

Google Project Fi'den tanıdığımız Wi-Fi Asistan özelliği önümüzdeki günlerde tüm Nexus modellerine gelecek. Peki bu özellik ne işe yarıyor?



Nexus'un resmi Google+ sayfasında yapılan bir duyuruya göre, önümüzdeki haftalarda bazı ülkelerdeki Nexus modellerine Wi-Fi Asistan özelliği geliyor. Google'ın GSM operatörü olma yolunda ilerlediği Project Fi isimli projesinde gördüğümüz Wi-Fi Asistan, dünya geneline yayılacak. Peki bu özellik ne işe yarıyor?







Wi-Fi Asistan isimli özellik, size mobil veritüketimi konusunda yardımcı oluyor. Özelliğin amacı, kullanıcının daha çok Wi-Fi kullanması ve daha az hücresel veritüketmesi. Bu sayede mobil veriücretleri düşürülmeye çalışılıyor.







Dünya genelinde ABD ve Kanada başta olmak üzere, Meksika, İngiltere ve Kuzey Avrupa ülkelerinde Google'ın anlaşmalı olduğu binlerce ücretsiz Wi-Fi noktası bulunuyor. Kullanıcılar bu Wi-Fi noktalarının menzili içerisine girdiğinde mobil veridevre dışı kalıyor ve Wi-Fi üzerinden internet kullanımı aktifleştiriliyor.







Project Fi projesi kapsamında telefon aramaları da Wi-Fi üzerinden yapılabiliyordu. Ancak bu özellik henüz gelmeyecek. Çünkü Wi-Fi üzerinden arama noktasında GSM operatörlerinin de anlaşmalı olması gerekiyor. Sprint- T-Mobile ve U.S. Cellular gibi operatörler zaten anlaşmalı ancak bahsedilen ülkelerin hepsi anlaşmalı değil.







Söz konusu özellik ülkemizdeki Nexus modellerine de gelecek ancak Türkiye, Google'ın bu projesi kapsamında değil. Kullanmak bir süreliğine mümkün olmayacak. Umarız önümüzdeki günlerde bu proje kapsamına ülkemiz de dahil edilir.



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