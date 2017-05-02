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tüm kiracıları ilgilendiren depozito düzenlemesi!

TÜM KİRACILARI İLGİLENDİREN DEPOZİTO DÜZENLEMESİ!

Yasa kira artışından, evin hangi şartlarda tahliye edileceğine kadar birçok hüküm içeriyor. Ancak, pek çok konu bilinmiyor. Ev kiralanırken başta peşin ödenen depozito konusu bunların başında yer alıyor. Yasaya göre; depozito artık 3 aylık kira bedelini aşamıyor.

Tarih : 02 Mayıs 2017, 09:48
Puan Ver : Tüm Kiracıları İlgilendiren Depozito Düzenlemesi!(9/10)10


Posta'dan Bilal Emin Turan'ın haberine göre normal şartlarda evi kiralayanlar parayı mülk sahibine elden veriyor. Ama Temmuz 2012'deki yasal düzenlemeyle depozito garanti altına alındı. Buna göre; güvence olarak belirlenen depozito bedeli, kiracı, kiraya verenin onayı olmadan çekilmeyecek şekilde vadeli mevduat hesabına yatırılacak. Kira süresince elde edilecek faiz geliri depozitoya eklenecek. Sözleşme bittikten sonra banka, iki tarafın rızasıyla bu parayı geri verecek.



KAFASINA GÖRE ÇIKARAMAZ



Yasaya göre; ev sahibi, kira kontratının süresi dolmadan kiracıyı evden çıkaramaz. Kontrat süresi bitimine bir ay kala ev sahibi, kiracısına ihtarname çekmediği sürece, önceki kontrat kendiliğinden yenilenir ve süresiz kontrat niteliğine dönüşür. Kiracı, kiraladığı evden yeteri kadar yararlanamazsa yani evin sorunları varsa kontrat süresinin dolmasını beklemeden haklı gerekçesini bildirerek evden çıkabilir.



 



kaynak:superhaber








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