FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri için binlerce kişi yollara döküldü. Tam bir yıl önce hain darbecilerin tanklarına, siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliklerine katıldı.

GÖZLER HAYRUNİSA GÜL'Ü ARADI AMA BULAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da etkinlik alanına vatandaşlarla birlikte yürüdü. Erdoğan çifti protokol sıralarında duranlarla tek tek selamlaştı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı etkinlikte gözler eşi Hayrunisa Gül'ü aradı ama bulamadı.

Kaynak: haberinburada