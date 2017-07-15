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Tüm gözler aynı ismi aradı, kocasını yalnız bıraktı

TÜM GÖZLER AYNI İSMİ ARADI, KOCASINI YALNIZ BIRAKTI

Kanlı darbe girişiminin birinci yıl dönümünde "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"nde düzenlenen anma törenine 1'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül katılırken, eşi Hayrunisa Gül katılmadı.

Tarih : 15 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Tüm Gözler Aynı İsmi Aradı, Kocasını Yalnız Bıraktı(5/10)1

FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri için binlerce kişi yollara döküldü. Tam bir yıl önce hain darbecilerin tanklarına, siper olmak için sokağa dökülen Türkiye, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü"ndeki anma etkinliklerine katıldı.

GÖZLER HAYRUNİSA GÜL'Ü ARADI AMA BULAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da etkinlik alanına vatandaşlarla birlikte yürüdü. Erdoğan çifti protokol sıralarında duranlarla tek tek selamlaştı. 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün katıldığı etkinlikte gözler eşi Hayrunisa Gül'ü aradı ama bulamadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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