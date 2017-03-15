BBC'nin canlı yayını sırasında odaya bir anda çocuklarının ve onları dışarı çıkarmaya çalışan eşinin içeri girmesiyle tüm dünyanın gündemine oturan Prof. Kelly, bu sefer tüm ailesiyle yayına katıldı



Bu görüntülerin ardından Kelly ve ailesi, tüm dünyanın gündemine oturmuş, sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelmişti.







Bu sefer BBC'nin yayınına ailesiyle birlikte katılan Kelly, Seul'deki evlerinden yaptığı bağlantıda o gün yaşananları ve sonrasını anlattı.



Kelly, "Sadece eşimin bunu görüp, bir şekilde onları odadan çıkarmanın yolunu bulmasını umut ediyordum" dedi.



Dans ederek içeri giren kızı Marion'un oturup bir kitap okumasını umduğunu da söyleyen Kelly, küçük oğlunun da içeri girmesiyle tüm umutlarının suya düştüğünü belirtti.



Kelly o dakikadan sonra BBC'nin yayını bitirmesini umduğunu ve ifadesini bozmadan devam etmeye çalıştığını ifade etti.



Öte yandan Kelly, yayın bittikten sonraki ilk dakikalarda BBC'nin bir daha kendisini aramayacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi. Kelly, "Aramızdaki yayın ilişkisini mahvettiğimizi düşündüm." dedi.



'DADI TARTIŞMASI'YLA İLGİLİ KONUŞTULAR



Kelly ve eşi, kendilerine yüzlerce e-posta geldiğini belirtirken, ilk başta çok endişelendiklerini fakat sonra bu olaya çok güldüklerini anlattı.



Kelly'nin eşi Jung-a-Kim, birçok insanın kendisini çocukların dadısı sanmasıyla ilgili olarak, bununla ilgili pek konuşmadıklarını ve insanların sadece videonun keyfini sürmesini istediğini söyledi.



Kelly ise bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi.







kaynak:habertürk