TÜM DÜNYANIN DİKKATİ O KASABADA! SOKAĞA X-RAY KONULDU
Akdeniz'deki küçük İtalyan tatil beldesi Taormina, G7 zirvesinde dünya liderlerini ağırlıyor. ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde helikopterle kasabaya geçti.
Taormina ve çevresinde sıra dışı önlemler göze çarpıyor. Neredeyse tüm sokaklarda gizli servis ajanları ve polis var, ağır silahlı askerler nöbet tutuyor. Donanma denizde devriye gezerken, kasabanın üstünden sık sık helikopterler uçuyor.
kaynak:milliyet
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