TÜM DÜNYA ŞOKTA! İNSAN KAÇAKÇILARI 120 MÜLTECİYİ DENİZE ATTI: 50 ÖLÜ
İnsan kaçakçılarının Yemen sahilinde denize attığı 120 sığınmacıdan 50'si boğularak yaşamını yitirdi. Kaçakçı botunun ise, yeni sığınmacıları almak üzere Somali'ye döndüğü belirlendi.
İnsan kaçakçılarının Yemen sahilinde yakalanma korkusuyla denize attığı 120 sığınmacıdan 50'si boğularak yaşamını yitirdi.
YETKİLİLERDEN KORKUP 120 SIĞINMACIYI DENİZE ATTILAR
İnsan kaçakçıları, Yemen sahilinde gördükleri bazı kişilerin Yemenli yetkililer olmasından şüphelenerek botta bulunan 120 sığınmacıyı denize attı. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) boğularak yaşamını yitirenlerin çoğunun genç olduğunu belirtti. Olaydan kurtulanlar tarafından kumsala gömülen 29 sığınmacının cesedi tespit edilirken, 22 sığınmacının da halen kayıp olduğu açıklandı.
KAÇAKÇI BOTU, YENİ SIĞINMACILARI ALMAK ÜZERE SOMALİ'YE DÖNDÜ
IOM, olayda kurtularak sahilde bekleyen 27 sığınmacıya yardım ettiklerini, diğerlerinin ise kaçış yollarına devam ettiğini açıkladı. Faciadan kurtulanlar kaçakçı botunun "yeni sığınmacıları almak üzere" Somali'ye geri döndüğünü anlattı.
Kaynak: haberinburada
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