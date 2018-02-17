Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Münih Güvenlik Konferans'ında yaptığı konuşmada, "Rusya, ABD ve AB ile eşit ortaklığa hazır" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Münih Güvenlik Konferans'ında Rusya, ABD ve AB arasındaki ilişkiler üzerine konuştu.

"EŞİT ORTAKLIĞA HAZIRIZ"

Bakan Lavrov yaptığı konuşmada Rusya'nın ABD ve AB ile eşitli ortaklığa hazır olduğunu belirtti.

RUSYA, ÇÖZÜM ARAYIŞINA GİRDİ

Lavrov, "Rusya, bugünün zorluklarına etkin çözüm bulmak için AB ile çıkar dengesine dayalı eşit, karşılıklı saygılı bir ortaklığa açıktır. Aynı prensipler üzerine ABD ve diğer tüm ülkelerle ilişkiler kurmaya hazırız" dedi.

AB'YE YAKLAŞIM DEĞİŞMEDİ

Ayrıca Lavrov, Rusya'nın, Avrupa Birliği ile işbirliğine ilişkin yaklaşımlarını değiştirmediğini de belirterek, Moskova'nın, Avrupa Birliği'ni, üye ülkelerin çıkarlarına dayalı bir kurum olarak görmek istediğini söyledi.

Kaynak: haberinburada