İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü

Tüm Çabalara Rağmen İkna Olmayan Genç, 6. Kattan Atladı

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İKNA OLMAYAN GENÇ, 6. KATTAN ATLADI

Kadıköy'de 6 katlı binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki genç, 1 saat süren ikna çalışmalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı. Hava yastığına düşen genç, hastaneye kaldırıldı.

Tarih : 10 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Tüm Çabalara Rağmen İkna Olmayan Genç, 6. Kattan Atladı(6/10)2

Kadıköy'de 6 katlı bir binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki gencin intihar girişimi kameraya yansıdı.

Merdivenköy Mahallesi Karaman Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan 6 katlı binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki Musa K.'yi gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Musa K.'yi ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Musa K. uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. İkna çalışmasına çevredeki vatandaşlar da katıldı.

ATLAMA ANI KAMERADA

Yaklaşık 1 saat süren çalışmalara rağmen ikna olmayan 20 yaşındaki Musa K. kendini aşağıya bıraktı. Atlama anı kameralara yansıdı. İtfaiyenin hava yastığına gence hemen sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sedyeye konan Musa K. hazır bekleyen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istediği belirtilen Musa K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı vücüdunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tüm  Çabalara  Rağmen  İkna  Olmayan  Genç  6  Kattan  Atladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER