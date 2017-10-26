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Tüm Bildiklerinizi Unutun: Elma Kabuğu Yıkayarak Temizlenmiyor

TÜM BİLDİKLERİNİZİ UNUTUN: ELMA KABUĞU YIKAYARAK TEMİZLENMİYOR

ABD'de yapılan bir araştırma, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasallarının, yıkansa dahi temizlenmediği sonucunu açıkladı. Buna göre elmayı 15 dakika kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.

Tarih : 26 Ekim 2017, 15:10
Puan Ver : Tüm Bildiklerinizi Unutun: Elma Kabuğu Yıkayarak Temizlenmiyor(9/10)5

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, elma kabuğundaki zararlı tarım kimyasalları yıkansa dahi temizlenmiyor.

15 DAKİKA KABARTMA TOZU SOLÜSYONUNDA BEKLETMEK GEREKİYOR

Massachusetts Üniversitesi'nden bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre, elmayı insana zararlı bu kimyasallardan arındırmak için 15 dakika kadar kabartma tozu solüsyonunda bekletmek gerekiyor.

SUYLA YIKANINCA TEMİZLENMİYOR

Bilim insanları bu araştırmayı, biri mantar diğeri böcek için kullanılan iki ayrı pestisit üzerinde gerçekleştirdi. Independent gazetesinde sonuçları yer alan araştırmaya göre, musluk suyuyla yapılan yıkama elma kabuğundaki bu kimyasalları gidermiyor.

Kabartma tozu solüsyonuna yapılan 15 dakikalık işlem sonrası ise elma kabuğundaki pestisidin yüzde 80 ila 96 oranında giderildiği gözlemlendi. Araştırmacılar, elmanın kabuğunu soymanın zararlı kimyasaldan kurtulmanın bir yolu olduğunu ama bu şekilde elma kabuğundaki besleyici vitaminlerin de kaybedildiği belirtildi.

TARIM İLAÇLARININ İNSAN SAĞLIĞINA ZARARI VAR

Pestisitler yani tarım ilaçları, tüm dünyada geniş bir şekilde kullanılıyor ve fakat bu kimyasalların insan sağlığına etkileri konusunda da son yıllarda artan bir şekilde endişeler dile getiriliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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