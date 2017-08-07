TÜM AVRUPA'YA REZİL OLDUK! AN BE AN YAYINLADILAR
Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Konyaspor, kupanın sahibi oldu.
TÜM DÜNYA'YA REZİL OLDUK
Maç içerisinde ve maçın bitiş düdüğünün hemen ardından yaşanan taraftarlar olayları gündeme bomba gibi düştü. Ligimizin yayıncısı beIN Sports'un Fransa şubesi ise maçı canlı yayınladı. Böylelikle Avrupa üzerinden tüm dünyaya rezil olduk.
Kaynak: haberinburada
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