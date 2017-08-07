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Tüm Avrupa'ya Rezil Olduk! An Be An Yayınladılar
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TÜM AVRUPA'YA REZİL OLDUK! AN BE AN YAYINLADILAR


Tüm Avrupa'ya rezil olduk! An be an yayınladılar
Tarih : 07 Ağustos 2017, 16:00
Puan Ver : Tüm Avrupa'ya Rezil Olduk! An Be An Yayınladılar(7/10)3

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Atiker Konyaspor, Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştı. Sahadan 2-1 galip ayrılan Konyaspor, kupanın sahibi oldu.

TÜM DÜNYA'YA REZİL OLDUK

Maç içerisinde ve maçın bitiş düdüğünün hemen ardından yaşanan taraftarlar olayları gündeme bomba gibi düştü. Ligimizin yayıncısı beIN Sports'un Fransa şubesi ise maçı canlı yayınladı. Böylelikle Avrupa üzerinden tüm dünyaya rezil olduk.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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