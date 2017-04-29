

12 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer'in ayrılık sebebi, çocuk değilmiş!







Tülin Şahin ve televizyoncu Mehmet Özer'in hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Özer'in alkol sorunu, bu evliliği boşanma kararına götürdü.







Yaklaşık bir aydır evine gitmeyen Mehmet Özer'in hemen hemen her gün alkol aldığı ve eşi Tülin Şahin'in bu durum karşısında ne yapacağını bilemediği için boşanma kararı aldığı konuşuluyor.







kaynak:posta