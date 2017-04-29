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tülin şahin ve mehmet özer'in boşanma sebebi ortaya çıktı!

TÜLİN ŞAHİN VE MEHMET ÖZER'İN BOŞANMA SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI!

Tülin Şahin ve Mehmet Özer'in 12 yıllık evliliklerini bitirme sebebinin çocuk değil, alkol olduğu iddia edildi

Tarih : 29 Nisan 2017, 12:08
Puan Ver : Tülin Şahin Ve Mehmet Özer'in Boşanma Sebebi Ortaya Çıktı!(8/10)9


12 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan Tülin Şahin ile Memet Özer'in ayrılık sebebi, çocuk değilmiş!

 

Tülin Şahin ve televizyoncu Mehmet Özer'in hakkında şok bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Mehmet Özer'in alkol sorunu, bu evliliği boşanma kararına götürdü.



Yaklaşık bir aydır evine gitmeyen Mehmet Özer'in hemen hemen her gün alkol aldığı ve eşi Tülin Şahin'in bu durum karşısında ne yapacağını bilemediği için boşanma kararı aldığı konuşuluyor.



 



kaynak:posta








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