

Kişiler sonuçla, hangi besinlerin kilo aldırdığını, hangi egzersiz programlarının yapması gerektiğini de testte görebilecek. Avrupa'da son dönemde yapılmaya başlanan genlere göre diyet yöntemi, yavaş yavaş Türkiye'de de tanınmaya başladı. Bu yöntem için diyetisyenlerin ayrı ve kapsamlı bir eğitim alması gerekirken, genlere göre diyetin normal diyete göre daha sağlıklı olduğu belirtiliyor.







Genlerin adeta bir haritası çıkarılıyor







Türkiye'de genlere göre diyet yöntemiyle zayıflamak isteyen bireylerden alınan tükürük örneği, kutunun içerisinde muhafaza edilerek yurt dışına gönderiliyor. Test sonuçları, yaklaşık 20 gün içerisinde ise uzmanlara ulaşıyor. Raporu inceleyen uzmanlar, kişiye göre özel ve kapsamlı bir diyet programı hazırlayarak yöntemin ilk aşamasını gerçekleştiriyor. Gelen test sonucunda da kişinin hangi besinlere alerjisinin olduğu, hangi besinleri rahatlıkla tüketebileceği geniş kapsamlı bir şekilde açıklanıyor.







Bu yöntemle artık hastalıklarda teşhis edilecek







Genlere göre diyet yönteminin en önemli özelliği ise hastalıkların önceden ortaya çıkartılmasına yardımcı olması. Yurt dışından gelen testi inceleyen uzmanlar, ileride hangi hastalıkların ortaya çıkabileceğini de sonuçlarla tahmin edebiliyor. Bu şekilde ise alınması gereken önlemler önceden alınıp hastalıkların ilerlemesinin önüne geçiliyor.