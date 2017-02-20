Cemre Havaya Düştü, Çalışmalar Hızlandı
Irina Shayk Mert Alaş'a Doğum Günü Kutlaması
Tbmm Başkanı'nın Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Evde Engelli Bakana Ayda 960 Lira!
Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...
Süper Lig'de Düşme Hattı Kaynıyor
Volvo'nun Çinli Sahibi Jet Fadıl'ın Eski Firmasına Talip!
Rus Askerlere Bombalı Araçla Saldırı!
Canlı Yayına Çıkan Koca: Eşim Beni 3 Farklı Erkekle ...
Mhp'den Chp'ye Sert Cevap
Türkiye Bankalar Birliği'nden 'dolandırıcılık' Uyarısı
Kömürlükten Bin 300 Metrekarelik Tesise Yükseliş!
Bingöl'de 1,5 Ton Amonyum Nitrat Ele Geçirildi
4 Astsubay Gözaltına Alındı
Lig Yeni Başlıyor
Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Bire Bir!
Dolar/Tl 1,5 Ayın En Düşüğünü Gördü
İran'dan Türkiye'ye Sert Tepki
Yeni Nokia 3310'dan İlk Sızıntı!
Meteoroloji'den İstanbul Ve Bu İller İçin Kritik Uyarı!

tüketirken dikkat edin yoksa...

TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN YOKSA...

Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.

Tarih : 20 Şubat 2017, 15:54
Puan Ver : Tüketirken Dikkat Edin Yoksa...(5/10)6


Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Özellikle de çocukların, hamile ve emziren bayanların ve kilo almak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bu harika içeceğin bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Boza nedir, ne ile yapılır, kaç kalori enerji verir, kimler tüketebilir, nasıl saklamalıyız, besin değeri nedir? İşte tüm bu soruların cevaplarını Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger sizler için cevaplıyor.



BOZAYI TANIYALIM



Bozayı tanımlamak gerekirse; darı irmiği su ve şekerden üretilen alkolsüz, mayalı bir kış içeceğidir.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Tüketirken  Dikkat  Edin  Yoksa    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER