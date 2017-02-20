

Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Özellikle de çocukların, hamile ve emziren bayanların ve kilo almak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bu harika içeceğin bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Boza nedir, ne ile yapılır, kaç kalori enerji verir, kimler tüketebilir, nasıl saklamalıyız, besin değeri nedir? İşte tüm bu soruların cevaplarını Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger sizler için cevaplıyor.



BOZAYI TANIYALIM







Bozayı tanımlamak gerekirse; darı irmiği su ve şekerden üretilen alkolsüz, mayalı bir kış içeceğidir.







kaynak:sabah