TÜKETİRKEN DİKKAT EDİN YOKSA...
Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor.
Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın sağlık üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Özellikle de çocukların, hamile ve emziren bayanların ve kilo almak isteyenlerin mutlaka tüketmesi gereken bu harika içeceğin bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Boza nedir, ne ile yapılır, kaç kalori enerji verir, kimler tüketebilir, nasıl saklamalıyız, besin değeri nedir? İşte tüm bu soruların cevaplarını Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger sizler için cevaplıyor.
BOZAYI TANIYALIM
Bozayı tanımlamak gerekirse; darı irmiği su ve şekerden üretilen alkolsüz, mayalı bir kış içeceğidir.
kaynak:sabah
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