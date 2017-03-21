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tüketirken bu özellikler mutlaka olmalı çünkü…

TÜKETİRKEN BU ÖZELLİKLER MUTLAKA OLMALI ÇÜNKÜ…

Boynun ön kısmındaki tiroit bezinin büyümesi ile oluşan 'guatr' hastalığında beslenme önemli rol oynuyor. Doç. Dr. Kayabaşoğlu, "Unlu, nişastalı ve yağlı besinler tiroit bezine zarar, hastalığı tetikler" diye uyarıyor.

Tarih : 21 Mart 2017, 09:26
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Vücudun tüm fonksiyonlarına etki eden tiroit bezleri metobolizmanın dengeli çalışmasını sağlıyor. Boynun ön kısmında kelebek şeklinde bulunan bu bezlerin büyümesi, guatr hastalığını oluşturuyor.



Yutkunma, nefes almada zorluk ve kronik öksürük gibi şikayetlere neden olan guatr ile beslenmenin yakın ilgisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Gürkan Kayabaşoğlu, "Karbonhidratlı gıdalarla fazla beslenmek ve yağlı yemekler tiroit bezine zarar verir. Unlu ve nişastalı gıdaları azaltmak gerekir" diyor. Doç. Dr. Kayabaşoğlu, guatr ile ilgili merak edilenleri şöyle yanıtlıyor:



GUATRA NEDEN OLAN ETKENLER NELERDİR?



İyotsuz ve sağlıksız beslenme, tiroit bezlerinin normalden az ya da fazla çalışması, bez içinde nodül oluşması, kullanılan çeşitli ilaçlar, maruz kalınan radyasyon, kanser hastalıkları ve iltihabi gibi durumlar guatra sebep olur. Özellikle mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminde yaşanan farklılıklar da guatra yol açabilir.



 



kaynak:sabah








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