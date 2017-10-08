Boksör Fırat Arslan, Arjantinli Rakibini Nakavt Etti
Türkiye'de Bir İlki Gerçekleştirdi, Şimdi Paraya Para Demiyor
Bahçeli, 5 Bin Ülkücü Hazır Sözünü Yenileyip Sert Konuştu: Ayağınızı Denk Alın
Mustafa Denizli: Arda'nınki Acı Bir Tebessümdü, Gülme Değil
Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
Almanya'daki Korkunç Kazada 3 Türk Genci Feci Şekilde Can Verdi
Fatih Terim Futboldan Anlamıyor Diyen Futbolcu, Emekli Oluyor
Neymar Uefa'ya Başvurdu: Barcelona'yı Şampiyonlar Liginden Çıkarın
Beşiktaş, Yarı Finale Yükselen Ampute Futbol Milli Takımı İçin Stadını Açtı
Otomotiv İhracatı Eylülde Yüzde 10,9 Arttı
İstanbul'a Gelen Yabancı Ziyaretçi Sayısı Eylülde Arttı
Milli Takımda Beklenen Oluyor
45 Kiloya Düşen Schumacher'in Boyu 14 Santimetre Kısaldı
Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı
Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
Pkk'nın Toprağa Gömülü Cephanesi Ele Geçirildi

Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı

TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA CEZA YAĞDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira idari para cezası verildiğini açıkladı.

Tarih : 08 Ekim 2017, 13:30
Puan Ver : Tüketiciyi Aldatan Reklamlara Ceza Yağdı(9/10)5

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de yayımlanan ticari reklamların ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyen Reklam Kurulunun, tüketicinin korunması için gerekli idari yaptırımları uygulamakla yükümlü olduğunu ifade etii. Bu çerçevede, insan sağlığını ilgilendiren mal ve hizmetlerle ilgili, Bakanlığa tüketiciler, rakip firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok başvuru iletildiğine dikkati çeken Tüfenkci, incelemeler sonucunda, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, doktor olmayan şahısların hasta tedavi ettikleri, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirdikleri gibi yanıltıcı paylaşımlarda bulunduklarının belirlendiğini söyledi. Tüfenkci, aldatıcı tanıtımlarda kullanılan 'doğal tedavi uzmanı, tedavi uzmanı, profesyonel masör ve bioenerji uzmanı, reiki master' gibi unvanlarla hastaların istismar edildiğini dile getirdi.

"KENDİLERİNE SAĞLIK KURULUŞU OLDUĞU ALGISI YARATIYORLAR"

Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve sertifikası olmayan kişilerce uygulanan "sülük tedavisi, hacamat, refleksoloji" gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi işlemlerin tüketiciyi aldattığını anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:

"Güzellik salonu statüsündeki işyerlerinde doktorlar tarafından uygulanması gereken işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine, hastaların öncesine ve sonrasına ait fotoğraflara yer verildiği, kuruluşlarının "güzellik salonu" yerine "güzellik merkezi", "estetik merkezi", "saç ekim merkezi" gibi mevzuatta tanımı olmayan isimlendirmelerle kendilerinin sağlık kuruluşu olduğu algısını oluşturdukları, dolayısıyla tüketicileri yanılttığı ve aldattığı görülüyor. Doktorlar tarafından uygulanabilecek tüm tıbbi işlemlerin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve ilgili mevzuat gereği tıbbi uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için uygun donanım ve standartlara sahip kuruluşlarda yapılması gerekmektedir."

"TÜKETİCİLER TIBBİ UYGULAMALAR İÇİN SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURMALI"

Tüfenkci, bu tür tıbbi uygulamaların yetkisiz kişilerce ve ruhsatlandırılmamış kuruluşlarda gerçekleştirilmesinin insan sağlığını ciddi biçimde tehlikeye düşüreceğini vurgulayarak, tüketicilerin tıbbi uygulamalarla ilgili yetkili sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarına başvurması konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan, muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi "sağlık kuruluşu" olarak ruhsatlandırılan kuruluşlara ait tanıtımlarda hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Tüfenkci, hasta ve tedavi görüntülerinin kullanıldığı tanıtımların sınırını aşarak reklama dönüştüğünü ve sağlık mevzuatında yer alan "reklam yasağına" aykırılık oluşturduğunu dile getirdi.

36 REKLAMA 1,8 MİLYON LİRA CEZA

Reklam Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda bahse konu hususlara ve ilgili mevzuatta belirlenen kurallara riayet etmediği belirlenen şahıs ve işyerlerine, idari yaptırımlar uygulandığını anımsatan Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira tutarında idari para cezası verildiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tüketiciyi  Aldatan  Reklamlara  Ceza  Yağdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER