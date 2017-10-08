TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA CEZA YAĞDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira idari para cezası verildiğini açıkladı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Türkiye'de yayımlanan ticari reklamların ilgili mevzuata uygunluğunu inceleyen Reklam Kurulunun, tüketicinin korunması için gerekli idari yaptırımları uygulamakla yükümlü olduğunu ifade etii. Bu çerçevede, insan sağlığını ilgilendiren mal ve hizmetlerle ilgili, Bakanlığa tüketiciler, rakip firmalar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok başvuru iletildiğine dikkati çeken Tüfenkci, incelemeler sonucunda, bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden, doktor olmayan şahısların hasta tedavi ettikleri, çaresi olmayan hastalıkları iyileştirdikleri gibi yanıltıcı paylaşımlarda bulunduklarının belirlendiğini söyledi. Tüfenkci, aldatıcı tanıtımlarda kullanılan 'doğal tedavi uzmanı, tedavi uzmanı, profesyonel masör ve bioenerji uzmanı, reiki master' gibi unvanlarla hastaların istismar edildiğini dile getirdi.
"KENDİLERİNE SAĞLIK KURULUŞU OLDUĞU ALGISI YARATIYORLAR"
Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmayan kuruluşlarda ve sertifikası olmayan kişilerce uygulanan "sülük tedavisi, hacamat, refleksoloji" gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıbbi işlemlerin tüketiciyi aldattığını anlatan Tüfenkci, şöyle konuştu:
"Güzellik salonu statüsündeki işyerlerinde doktorlar tarafından uygulanması gereken işlemlerle ilgili tedavi görüntülerine, hastaların öncesine ve sonrasına ait fotoğraflara yer verildiği, kuruluşlarının "güzellik salonu" yerine "güzellik merkezi", "estetik merkezi", "saç ekim merkezi" gibi mevzuatta tanımı olmayan isimlendirmelerle kendilerinin sağlık kuruluşu olduğu algısını oluşturdukları, dolayısıyla tüketicileri yanılttığı ve aldattığı görülüyor. Doktorlar tarafından uygulanabilecek tüm tıbbi işlemlerin, Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve ilgili mevzuat gereği tıbbi uygulamaların gerçekleştirilebilmesi için uygun donanım ve standartlara sahip kuruluşlarda yapılması gerekmektedir."
"TÜKETİCİLER TIBBİ UYGULAMALAR İÇİN SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURMALI"
Tüfenkci, bu tür tıbbi uygulamaların yetkisiz kişilerce ve ruhsatlandırılmamış kuruluşlarda gerçekleştirilmesinin insan sağlığını ciddi biçimde tehlikeye düşüreceğini vurgulayarak, tüketicilerin tıbbi uygulamalarla ilgili yetkili sağlık personeli ve sağlık kuruluşlarına başvurması konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade etti.
Öte yandan, muayenehane, özel hastane, tıp merkezi, poliklinik, ağız ve diş sağlığı merkezi gibi "sağlık kuruluşu" olarak ruhsatlandırılan kuruluşlara ait tanıtımlarda hassas olunması gerektiğine dikkati çeken Tüfenkci, hasta ve tedavi görüntülerinin kullanıldığı tanıtımların sınırını aşarak reklama dönüştüğünü ve sağlık mevzuatında yer alan "reklam yasağına" aykırılık oluşturduğunu dile getirdi.
36 REKLAMA 1,8 MİLYON LİRA CEZA
Reklam Kurulunca yapılan incelemeler sonucunda bahse konu hususlara ve ilgili mevzuatta belirlenen kurallara riayet etmediği belirlenen şahıs ve işyerlerine, idari yaptırımlar uygulandığını anımsatan Tüfenkci, yılın 9 ayında sağlık sektöründe tüketiciyi aldatan 127 reklama durdurma cezası, 36 reklama ise 1,8 milyon lira tutarında idari para cezası verildiğini kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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