

18 milyon kullanıcı ve 151 milyar lira bakiyeye ulaşan tüketici kredisinde yeni dönem başlıyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da tüketici kredileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek, tüketici kredi limitlerine dair kuralların değiştirilmesinin düşünüldüğünü belirtti. Bakan Şimşek, tüketici kredi limitlerinde gelir bazlı sisteme geçiş için çalışıldığını ifade etti. Şimşek, “Bu hamle, sermaye yeterlilik rasyoları üzerindeki baskıyı azaltabilir” dedi.







Bloomberg'e konuşan Şimşek, Türkiye'nin mevcut sisteminin bankaları tüketici kredileri verdikleri için cezalandırdığını, bunun da sektörü cezalandırmak anlamına geldiğini vurguladı.







Şimşek'in açıklamalarını değerlendiren Alan Yatırım Araştırma Uzmanı Burçak Gezgin, riskli müşteriler ile risksiz müşterileri ayıracak bir sisteme geçileceğini kaydederek bankalar için avantajlı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.







Gezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce riskli müşteriler için daha fazla karşılık ayırırken bankalar bu sefer uzun vadede daha fazla kredi kullanmış ve zamanında ödemiş müşterileri için önümüzdeki dönemde vereceği kredilerinde daha düşük karşılık ayırabilecek. Bunun hem karlılık hem de sermaye yeterliliği konusunda pozitif etkisi olacaktır. Öncelikle tüketici kredisi fazla veren bankaların pozitif etkilenmesini bekleyebiliriz.”