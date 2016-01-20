O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

tüketiciye gelirine göre kredi

TÜKETİCİYE GELİRİNE GÖRE KREDİ

151 milyar liraya ulaşan tüketici kredilerinde kurallar değişiyor. Başbakan Yardımcısı Şimşek, tüketici kredi limitlerinde gelir bazlı sisteme geçiş için çalışıldığını açıkladı.

Tarih : 20 Ocak 2016, 09:30
Puan Ver : Tüketiciye Gelirine Göre Kredi(6/10)3


18 milyon kullanıcı ve 151 milyar lira bakiyeye ulaşan tüketici kredisinde yeni dönem başlıyor. Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da tüketici kredileriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimşek, tüketici kredi limitlerine dair kuralların değiştirilmesinin düşünüldüğünü belirtti. Bakan Şimşek, tüketici kredi limitlerinde gelir bazlı sisteme geçiş için çalışıldığını ifade etti. Şimşek, “Bu hamle, sermaye yeterlilik rasyoları üzerindeki baskıyı azaltabilir” dedi.



Bloomberg'e konuşan Şimşek, Türkiye'nin mevcut sisteminin bankaları tüketici kredileri verdikleri için cezalandırdığını, bunun da sektörü cezalandırmak anlamına geldiğini vurguladı.



Şimşek'in açıklamalarını değerlendiren Alan Yatırım Araştırma Uzmanı Burçak Gezgin, riskli müşteriler ile risksiz müşterileri ayıracak bir sisteme geçileceğini kaydederek bankalar için avantajlı bir durumun söz konusu olduğunu söyledi.



Gezgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce riskli müşteriler için daha fazla karşılık ayırırken bankalar bu sefer uzun vadede daha fazla kredi kullanmış ve zamanında ödemiş müşterileri için önümüzdeki dönemde vereceği kredilerinde daha düşük karşılık ayırabilecek. Bunun hem karlılık hem de sermaye yeterliliği konusunda pozitif etkisi olacaktır. Öncelikle tüketici kredisi fazla veren bankaların pozitif etkilenmesini bekleyebiliriz.”








Etiketler: Tüketiciye  Gelirine  Göre  Kredi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER