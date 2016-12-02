

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Necati Aydın, vatandaşların kesinlikle sokakta satılan ballara itibar etmemesini istedi.







Aydın, sahte bala karşı yürütülen mücadelenin devam ettiğini ancak hem Bakanlık düzeyine hem de arıcılar birlikleri tarafından yürütülen mücadeleye rağmen henüz sahte balın önüne tam anlamıyla geçilemediğini söyledi.







Özellikle son yıllarda sahte bala karşı alınan tedbirlerle önemli mesafelerin katedildiğini dile getiren Aydın, bu konuda kendilerini yalnız bırakmayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na teşekkür etti.







Aydın, sahte balın ana maddesinin glikoz şurubu olduğunu belirterek, "Glikoz şurubuna su ve bal aromasının eklenmesiyle sahte bal elde edilmiş oluyor. Maalesef bazı kişiler, insanlara, bal yerine bir tür oluşturduğu şeker karışımını satmaya çalışıyor. Gerçek bal ile sahte balı bakarak, tadarak ya da koklayarak ayırt etmek de mümkün değildir. Dolayıyla vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır." dedi.







kaynak:trthaber