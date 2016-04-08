Bu hafta itibariyle ülkemizde de satışa çıkacak olan iPhone SE hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 4 inç ekranlı ancak yüksek performanslı bir telefon ihtiyaçlarınızı karşılar mı?



Bu hafta itibariyle ülkemizde de satışa çıkacak olan iPhone SE hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 4 inç ekranlı ancak yüksek performanslı bir telefon ihtiyaçlarınızı karşılar mı?



Apple bu yıl kendi geleneğini bozdu ve bambaşka bir konsept ile karşımıza çıktı. iPhone SE olarak adlandırılan bir model ile karşımıza çıkan firma, eski bir telefonunun içini güncelleyerek yepyeni bir donanım ile buluşturdu. Peki ama bu bir ihtiyaç mıydı?



iPhone SE duyurulurken Apple, iPhone 5s'in devam eden başarısına vurgu yaptı. iPhone 6 ailesi satışa çıkmasına rağmen kullanıcıların bir bölümünün halen daha iPhone 5s aldığını söyleyen firma, 4 inç ekranın da ciddi bir kitle tarafından tercih edildiğini iddia etti. Ancak bu 4 inç ekran yeterli olduğu için mi? Yoksa iPhone 6 çıkınca iPhone 5s ucuzladığı için mi?



PhoneArena isimli site, takipçilerine bir anket düzenleyerek insanların konu hakkındaki tepkisini ölçtü. Binlerce kullanıcı arasından yapılan ankette ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Sonucu söyleyelim, Apple yanıldı.



Son günlerde iPhone SE modelinin beklenen başarıyı yakalayamadığına dair haberler gündeme geliyor. Diğer yandan iPhone 6s ailesine olan ilgi de Android tarafındaki yenilikler sebebiyle düşmüş durumda. Tüm bu etkenlere anket sonucu da son noktayı koydu.



Soru oldukça basit. “4 inç ekranlı ancak performanslı bir telefon alır mısınız?” Cevaplar ise Apple ve diğer üreticiler adına üzücü. Çünkü küçük ekranda yüksek performans sunan tek marka Apple değil. Sony, Xperia Z3 ve Z5 Compact modellerinde bu konsepti uzun zamnadır sürdürüyor.



Ankete katılan tüketicilerin %39.9'luk bölümü “Evet 4 inç ekran büyüklüğü yeterli.” derken, %60.1'lik daha büyük bir kesim ise “4 inç ekran yetersiz, büyük ekranı tercih ederim.” şeklinde cevap verdi. Bu sonuçlar iPhone SE'ye olan ilgisizliği açıklıyor gibi.



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