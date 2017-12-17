TÜKETİCİLER DERNEĞİ: KREDİ KARTLARINIZDAKİ PUANLARI HARCAMAYI UNUTMAYIN
Tüketiciler Derneği, 2018'de kullanım süresi dolacak olan kredi kartlarındaki puanların kullanımı için "unutmayın" uyarısında bulundu.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, yıl sonuna yaklaşılırken kredi kartlarında ya da bazı mağaza kartlarında biriken puanların para karşılıklarının kullanılması gerektiğini çünkü bu puanların yeni yılda silinebildiğini belirtti.
"BU PUANLARI KONTROL EDİN VE MUTLAKA KULLANIN"
Küçük, "Promosyonlardan kartlara yapılan yüklemelerin çoğu yıl sonunda siliniyor. Hatta bazı bankalar 1 aylık kullanım hakkı veriyor. Bunlara dikkat edilmeli. Bu puanları kontrol edin ve mutlaka kullanın." dedi. Bu puanların kazanılmış hak olduğunu tüketici kullanıncaya kadar silinmemesi gerektiğini söyleyen Küçük, bu konuda çalışma yapacaklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
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