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tüketiciler artık otomobil almıyor, kiralıyor

TÜKETİCİLER ARTIK OTOMOBİL ALMIYOR, KİRALIYOR

Dünya otomotiv pazarında büyük değişim yaşanıyor. Bireysel yıllık otomobil kiralama hızla yaygınlaşıyor. Bunun nedeni tüketicilerin sahip olmak yerine kiralama yöntemini tercih etmesi

Tarih : 05 Haziran 2017, 11:31
Puan Ver : Tüketiciler Artık Otomobil Almıyor, Kiralıyor(9/10)6


Dünyada yıllık bireysel otomobil kiralama hızla yaygınlaşıyor. Artık tüketiciler "sahip olmak" yerine "kiralama" yöntemini tercih ediyor. Bireysel araç kiralama konusunda en gelişmiş pazar olan ABD'de, trafiğe çıkan yeni araçların yüzde 35'i bireysel uzun dönem kiralama yöntemiyle kullanılıyor. Yaklaşık 17.5 milyon aracın satıldığı ABD pazarında, bireysel yıllık kiralama her yıl yüzde 4.4 büyüyor. Avrupa'da 2020'debu yöntem kapsamında kiralanacak araç sayısının 1.5 milyon adede ulaşması bekleniyor.



TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Türkiye'de de bireysel yıllık kiralamanın potansiyeli olduğu düşünülüyor. Bu gerçekten yola çıkan DRD bireysel yıllık kiralama markası OneCar ile otomobil sahibi olmaya yepyeni bir alternatif getiriyor. DRD Filo Kiralama Genel Müdürü İlkay Ersoy, OneCar'ın bireyleri otomobil sahip olmanın getirdiği tüm finansal ve operasyonel yüklerden kurtardığını söyledi. Bu yeni sistem ile bireylerin de şirketler gibi diledikleri aracı iki yıldan dört yıla kadar sabit kira bedeli ile kiralayabileceklerini ifade eden Ersoy, "Tüm deneyim ve altyapımızı, bireylere de sunmak için OneCar markasını yarattık." dedi. Günümüzde 'sahiplik' anlayışının 'erişim' ve 'kullanım' kavramına dönüştüğünü belirten İlkay Ersoy, şöyle devam etti: "Sahip olmak artık yük olarak görülüyor. Bireyler tek seferde büyük bedeller ödeyip, finansal ve operasyonel riskleri üstlenerek satın almak yerine, ürünü belirli bir süreliğine kullanmayı ve karşılığında kullandığı kadar maliyete katlanmayı tercih ediyor. Kiralamanın satın almaya göre ortalama yüzde 15-20 maliyet avantajı var."



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Tüketiciler  Artık  Otomobil  Almıyor  Kiralıyor    haber

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