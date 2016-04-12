

İstanbul Tüketici Mahkemesi, beyin kanamasına bağlı felç tanısıyla hastaneye acil olarak giriş yapan hastadan ücret tahsil edilemeyeceğini belirterek 53 bin TL'lik tedavi bedeli talep eden özel hastanenin davasını reddetti.







52 BİN TL FATURA ÇIKARTILDI







İstanbul Tüketici Mahkemesi'ne başvuran özel bir hastane, N.A.'nın 2009'da almış olduğu sağlık hizmeti karşılığında 53 bin 322 TL hizmet bedeli çıkarıldığını, ancak bunu ödemeden hastaneden ayrıldığını belirtti. Daha sonra hastayla görüşmeye çalışıldığını ancak sonuç alınamadığını belirten hastane, N.A. hakkında icra takibi başlattı.







HASTANEYE ACİL OLARAK GELDİ







Davayı karara bağlayan İstanbul Tüketici Mahkemesi, dosyaya bilirkişi incelemesi yaptırıldığını belirterek dava konusu alacakla ilgili N.A.'nın hastaneye acil hasta olarak giriş yaptığını ve ilk başvuru anından itibaren acil vaka niteliğinde olduğunu hatırlattı. Mahkeme, mevzuat gereği acil hasta konumundaki N.A.'dan yapılmak istenen ücret talebinin yerinde olmadığını belirterek davanın reddine karar verdi.