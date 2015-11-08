

Avrupa Birliği'nin (AB) 19 ülkesi genetiği değiştirilmiş (GDO'lu) tarım ürünlerinin yetiştirilmesini yasaklamak için harekete geçerken, Tükiye'de Biyogüvenlik Kurulu Kararı ile 2 adet GDO'lu soya çeşidi ve altı adet GDO'lu Mısır çeşidine ithalat izni çıktı. GDO'lu yemlerle beslenen tavukların eti ve yumurtası ile ineklerin eti ve sütünün tüketilmemesi çağrısında bulunan Tüketici Hakları Derneği, önümüzdeki hafta GDO'lu gıdalarla ilgili bir eylem yapacak.







5 Kasım 2015 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan kararla bugüne kadar, yedi soya ve 25 mısır çeşidi olmak üzere toplam 32 çeşit hayvan yeminin Türkiye'ye ithalatına izin verilmiş oldu. Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, karara tepki göstererek, şunları söyledi:







‘İnsan sağlığı risk altında'







“Tüketiciler, GDO'lu yemle beslenen hayvanlardan elde edilen gıdalara mahkum edilerek sağlıkları risk altına atıldı. Türkiye GDO'lu ithal yemlerin işgali altında. Ne yazık ki, Türkiye'de hayvan yeminin bugünü ve yarını emperyalist GDO firmalarına teslim edildi. Bundan yarar gören GDO'lu mısır ve soya tohumu üreticisi, GDO'lu mısır ve soya yemi üreticisi ve ihracatçısı emperyalist GDO firmaları ile Türkiye'deki ithalatçı firmalardır. Hem sağlık hem de ekonomik olarak riskini ve zararını yüklenenler ise tüketiciler ve Türkiye'dir. Türkiye'de sağlıklı hayvansal gıdanın dayanağı olan küçük üreticilere ve üreticiliğe büyük darbe vurulmuştur. Hayvansal gıdamız, karlarından başka bir şey düşünmeyen büyük endüstriyel tarım şirketleri ile GDO şirketlerinin insafına terk edilmiştir.”







Tüketicilerin sağlıklı ve güvenli gıdaya erişim hakkının ayaklar altına alındığını kaydeden Çakar, şunları söyledi:







“Türkiye gibi dört mevsimi yaşayan, tarıma çok elverişli bir coğrafyada hayvanları besleyecek yeterli yemin yetiştirilmesini sağlamayıp, GDO'lu ithal yeme mahkûm eden tarım ve hayvancılık politikalarına neden olanları tüketiciler olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca, tüketiciler ve Tüketici Hakları Derneği olarak, GDO'lu yem ithalatına ve kullanımına izin veren Biyogüvenlik Kurulu'nu protesto ediyoruz.”







‘Yem ithalatına son verilsin'



Türkiye'de, hayvan ve insan sağlığı için GDO'lu yem ithalatı ve tüketimine son verilip, Türkiye topraklarında sağlıklı ve yeterli yem üretimine başlanacak tarım politikasının ivedilikle uygulamaya konulması gerektiğini kaydeden Çakar, “Aksi takdirde, Türkiye'de insan ve hayvan sağlığına önem vermeyen, Türkiye'yi yemde dışa ve emperyalist GDO firmalarına bağımlı kılanlar hiç iyi anılmayacak ve bunun hesabını veremeyeceklerdir. Son olarak, tüketicilere, GDO'lu yemlerle beslenen tavukların eti ve yumurtası ile ineklerin etini, sütünü, et ve süt ürünlerini tüketmemeleri ve çocuklarına tükettirmemeleri çağrısında bulunuyoruz.” Çakar, önümüzdeki hafta GDO'lu gıdalarla ilgili bir eylem yapacaklarını da ifade etti.