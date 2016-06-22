

Tüketici güveni Haziran'da beş ayın zirvesine çıktı.







Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 69,43 oldu. Endeks Mayıs ayında 68,75 olmuştu.







Tüketici güveni böylece Ocak'tan bu yana en yüksek düzeye çıktı.







Hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 89,94 iken Haziran ayında 91,21 oldu.







Mayıs ayında 93,71 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 2,6 oranında azalarak, Haziran ayında 91,32'ye geriledi.







Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 9,9 oranında artışla 24,55 değerine yükseldi.