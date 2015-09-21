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tüketici güven endeksi azaldı

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AZALDI

Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 6,1 azaldı

Tarih : 21 Eylül 2015, 11:47
Puan Ver : Tüketici Güven Endeksi Azaldı(8/10)8


Tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 6,1 azalış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.



TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 6,1 geriledi. Ağustosta 62,35 olan endeks, bu ay 58,52 oldu.



Hanenin maddi durum beklentisi endeksi de söz konusu dönemde yüzde 4,7 azaldı. Geçen ay 86,17 olan endeks, bu ay 82,08'e geriledi. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacağını bekleyenlerin oranının azalmasından kaynaklandı.








Etiketler: Tüketici  Güven  Endeksi  Azaldı    haber

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