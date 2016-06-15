TUİK O RAKAMLARI AÇIKLADI! İŞTE ŞAŞIRTAN RAKAMLAR
TÜİK, 2016 yılı Nisan ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.
TÜİK, 2016 yılı Nisan ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Nisan ayı ‘Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.
Buna göre; Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 350 bin 893 adet taşıtın yüzde
53,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,5'ini motosiklet, yüzde 8,5'ini traktör, yüzde 4'
ünü kamyon, yüzde 2,2'sini minibüs, yüzde 1,1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 106 bin 986 taşıt içinde otomobil yüzde 60,4 ile ilk sırada yer
aldı. Bunu sırasıyla yüzde 14,7 ile kamyonet, yüzde 14,3 ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör takip
etti. Taşıtların yüzde 4,2'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Mart ayına göre yüzde 4,9 arttı. Bu artış otomobilde
yüzde 7,9, motosiklette yüzde 15,7 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 20,9, otobüste yüzde 4, kamyonette
yüzde 1,3, kamyonda yüzde 20,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 28,1, traktörde ise yüzde 7,1 azalış oldu.
TASARRUF ÖN PLANDA
Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 10 milyon 816 bin 43 adet otomobilin yüzde 40'ı LPG, yüzde
32,3'ü dizel, yüzde 27,3'ü benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4'
tür.
1600 MOTOR İLK SIRADA
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 36,7'si 1501-1600, yüzde
29,2'si 1401-1500, yüzde 14,7'si 1300 ve altı, yüzde 14,6'sı 1301-1400, yüzde 3,2'si 1601-2000, yüzde
1,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
EN ÇOK BEYAZ RENK TERCİH EDİLDİ
Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 232 bin 114 adet otomobilin yüzde 63,8'i beyaz, yüzde 14,6'sı
gri, yüzde 8,7'si siyah ve yüzde 6,2'si kırmızı iken yüzde 6,7'si diğer renklerdedir.
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