TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI İÇİN OLAY SÖZLER!
Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti.
Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti. Ülkü ocakları başkanı Olcay Kılavuz'un yaptığı açıklamalara gönderme yapan Türkeş bomba bir yorum getirdi.
kaynak:internethaber
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