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tuğrul türkeş'ten ülkü ocakları başkanı için olay sözler!

TUĞRUL TÜRKEŞ'TEN ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI İÇİN OLAY SÖZLER!

Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti.

Tarih : 04 Nisan 2017, 10:40
Puan Ver : Tuğrul Türkeş'ten Ülkü Ocakları Başkanı İçin Olay Sözler!(5/10)4


Tuğrul Türkeş CNN Türk'deki Tarafsız Bölge'de ülkücüler için şok sözler sarfetti. Ülkü ocakları başkanı Olcay Kılavuz'un yaptığı açıklamalara gönderme yapan Türkeş bomba bir yorum getirdi.



 



kaynak:internethaber






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