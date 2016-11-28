

28 Ağustos 2015'te dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun geçici seçim hükümetinde görev alması yönündeki teklifini kabul eden Tuğrul Türkeş, o günden beri başbakan yardımcılığı görevini yürütüyor. Bu hamlesi nedeniyle MHP'den ihraç edilen Türkeş'ten eski partisiyle yeni partisi arasındaki anayasa paketi pazarlığını yorumlamasını istedim. Türkeş yaygın kanaatin aksine MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin AK Parti ile ortaklık dışında bir siyasi stratejisi olabileceğini savundu. Daha da ileri gidip AK Parti'yi referanduma itmenin Bahçeli'nin erken seçime yönelik bir siyasi tuzağı olabileceğini söyledi. Türkeş, idamın geri getirilmesine ve OHAL kapsamında anayasa referandumu yapılmasına da karşı. Yorumlarının AK Parti içinde büyük tartışmaları tetikleme potansiyeli taşıdığının da son derece farkında.







BAHÇELİ KURTTURBİR STRATEJİSİ VARDIR







- AK Parti geçen hafta başkanlık düzenlemesini içeren mini anayasa paketini eski partiniz MHP ile paylaştı. Başbakan Binali Yıldırım iki tarafın ‘cumhurbaşkanlığı' tanımının yanı sıra bir ya da iki yardımcısı olacağı üzerinde anlaşıldığını açıkladı. AK Parti ile MHP'nin bu kadar hızlı anlaşmasının arkasında ne var?



Bu konu epey uzun bir süredir AK Parti'nin gündeminde öncelikli bir madde. Bunun bir şekilde halledilmesi için bir iyi niyet ve gayret var. Aniden bir davet olmaksızın Sayın Bahçeli ‘Ben varım, bu işe bir katkı sunayım' diye çıktı. AK Parti'nin ‘Yok kardeşim senden gelecek hayır Allah'tan gelsin' demesini beklemezsiniz değil mi?' Sayın Bahçeli öyle deyince AK Parti de ‘Memnuniyetle, buyur gel, katkını sun, zaten bizim gündemimizdeydi. Allah razı olsun' dedi.







- İki tarafın da reflekslerini bilen bir isimsiniz. Bahçeli'nin bu çıkışının ardında Erdoğan için işleri kolaylaştırmanın ötesinde bir strateji var mı?



Sayın Bahçeli çok deneyimli ve kurt bir siyasetçidir. Şüphesiz ki bir stratejisi vardır. Bu stratejisindeki öncelik de kendi partisinin başarısı olmalıdır ve öyledir de. Retorikte ‘Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' dense dahi ben pratik uygulamalarda parti menfaatinin öncelikli olarak gözetildiğini bilen birisi olarak söylüyorum.







- Şöyle bir eleştiri var; başkanlık meselesi uzun zamandır Tayyip Erdoğan'ın siyasi hedefi dolayısıyla Bahçeli de kendiliğinden buna destek verip ortak olarak Erdoğan'ın projesine payanda oluyor.



Oluyor... ‘Mu?' Bu ‘mu'yu büyük yazıp yanına da bir soru işareti koymak lazım. Şöyle bakalım. Birincisi, Tayyip Bey'in bunu Türkiye için daha iyi bir çözüm olacağını düşündüğü için ısrar ettiği kanaatindeyim. Kendisi 2019'a kadar seçilmiş bir cumhurbaşkanı, 2019'dan sonra da bir dönem daha seçilme hakkı olan bir cumhurbaşkanı. Yani 2024'e kadar mevcut yasalarla cumhurbaşkanlığını ve yönetimini sürdürecek bir şahsiyetten bahsediyoruz. Günlük siyasi hengamenin içinde bu gerçek göz ardı ediliyor. Sağırlar diyaloğu! ‘Başkanlığı kendine istiyor'a indirgemek konuyu baştan anlamamaktır.







kaynak:hürriyet