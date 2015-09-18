

Dün AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Tuğrul Türkeş'in AK Parti'den aday olup olmayacağı merak konusu oldu...







MHP Merkez Disiplin Kurulu, Tuğrul Türkeş için ihraç kararı vermişti. Karar sonrası itiraz ve yargı süreci bulunuyordu...







Türkeş, parti ve TBMM Grubu üyeliğinden istifasına ilişkin yazıyı Ankara 21. Noterliği aracılığıyla MHP Genel Başkanlığına, TBMM Başkanlığına ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.