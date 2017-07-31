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Tuğrul Türkeş, Figen Yüksekdağ'ın Odasını Kullanmaya Başladı

TUĞRUL TÜRKEŞ, FİGEN YÜKSEKDAĞ'IN ODASINI KULLANMAYA BAŞLADI

Kabinede yer bulamayan Tuğrul Türkeş, vekilliği düşürülen HDP'li Figen Yüksekdağ'ın Meclis'teki odasına yerleşti.

Tarih : 31 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Tuğrul Türkeş, Figen Yüksekdağ'ın Odasını Kullanmaya Başladı(9/10)5

Bakanlar Kurulu'nda yapılan son revizyonda Başbakan Yardımcılığı görevinden alınan AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, yeniden Meclis'e döndü.

Makam odasını boşaltan Türkeş, vekilliği düşürülen HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Van Milletvekili Figen Yüksekdağ'ın boşaltılan odasını kullanmaya başladı.

ODA, ŞUBAT AYINDA BOŞALTILMIŞTI

Yüksekdağ'ın 21 Şubat'ta hakkındaki hapis cezasının onaylanmasından sonra milletvekilliği düşürülmüş ve çalışma odası olarak kullandığı Yeni Halkla İlişkiler Binası'ndaki 6013 nolu odası da aynı gün boşaltılmıştı.

O tarihten bu yana boş olan oda, geçtiğimiz günlerde yeni sahibi tarafından kullanılmaya başlandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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